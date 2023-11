Sieben auf einen Streich nach 0:3-Rückstand

Bei der Ladies Night bekamen die Fans im Messestadion Dornbirn einen wahren Eishockey Leckerbissen präsentiert. Die Wälder bewiesen wieder einmal, dass sie ihr Vereinsmotto Never Give Up leben und drehten einen 0:3 Rückstand in einen 7:4 Sieg.

Der interimistische Headcoach Guntram Schedler hatte am Samstag im Vergleich zum Mittwoch Spiel einige Änderungen im Line Up vorgenommen. So war es beispielsweise wieder David Felder, der gegen Celje zwischen den Pfosten stand. Die Wälder erwischten einen Traumstart und machten es sich vorerst in der Angriffszone gemütlich. Trotz guter Möglichkeiten, konnten sie diese Phase nicht ausnützen um in Führung zu gehen. Dies rächte sich bei einem Konter der Slowenen in der 11. Minute. Sotlar spielte quer auf Jakupovic, der danach das leere Tor vor sich hatte. Mit diesem knappen Rückstand für die Hausherren ging es auch erstmals in die Pause.

Nach der Eisreinigung benötigte Celje gerade einmal 34 Sekunden um die Führung auszubauen. Wieder ein schnell vorgetragener Konter, bei dem Sotlar dieses Mal selbst scorte. Und es sollte noch dicker kommen. Nur eine Zeigerumdrehung später erwischte ein Handgelenkschuss von Sodja Zalokar an der Blauen David Felder auf dem falschen Fuß. Das Spiel schien mit 0:3 nach 22 Minuten bereits früh entschieden, doch es sollte anders kommen. Die erste Sturmformation ließ das Messestadion wieder aufleben, Roberts Lipsbergs und Manuel Metzler scheiterten noch am Gästekeeper, ehe Erik Embrich den Puck über die Linie stochern konnte. (28. Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler) Nur 33 Sekunden später erarbeiteten sich die Hausherren dieselbe Situation wieder. Zweimal konnte der Torhüter der Slowenen abwehren, gegen den Schuss von Fabian Ranftl war er allerdings machtlos. (28. Individualsponsor Mepur gratuliert seinem Spieler) Als die Wälder dann ihr erstes Powerplay zugestanden bekamen, nutzen sie dieses postwendend zum Ausgleich. Kapitän Richard Schlögl fälschte einen Schlagschuss von Erik Embrich entscheidend ab, beim 3:3 stand das Messestadion Kopf. (36. Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler) Doch die Freude sollten nur kurze Zeit später einen herben Dämpfer erfahren. Wieder Überzahlsituation für den ECB, doch die Slowenen durchbrachen die Formation und Mintautiskis besorgte den Gästen die erneute Führung per Shorthander. (38.) Mit dem 3:4 ging es dann zum zweiten Mal in die Kabinen.