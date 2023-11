Sieben auf einen Streich für SC Hohenems

Nach vier Auswärtspartien in Folge mit ebenso vielen Siegen feierte der SC Samina Hohenems am Samstag gegen den EHC Kundl die langersehnte Heimpremiere in der neuen Ö Eishockey Liga Saison. Beim ersten Duell zu Beginn dieser neuen Spielzeit erwischten die Steinböcke die Crocodiles am falschen Fuß: Nach dem ersten Drittel hieß es am 13. Oktober in Kundl 6:1 für die Vorarlberger, die am Ende einen klaren 10:3-Sieg einfuhren. Dieses Mal war der erste Abschnitt viel umkämpfter. Die Gastgeber gingen durch Felix Vonbun mit 1:0 in Führung (7.). Kundl fand in einem Überzahlspiel schnell die passende Antwort, Johannes Schernthaner bezwang Hohenems-Keeper Matthias Fritz und stellte auf 1:1 (11.). Knapp drei Minuten später lag das Team von Head Coach Thomas Sticha mit 2:1 voran, Stefan Spannring erzielte in Überzahl seinen ersten Saisontreffer (14.).