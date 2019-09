Sieben auf einen Streich für die SCR Altach Juniors

7:1-Bestschießen der zweiten Kampfmannschaft der Rheindörfler gegen schwache Austria Lustenau Amateure

Der Liveticker SCR Altach Juniors vs Austria Lustenau Amateure

Je ein Doppelpack von Trainersohn David Schnellrieder und Daniel Nussbaumer plus je ein Tor von Frantz Pangop, Daniel Holzknecht und Seyfettin Sinan Akdeniz beschert Altach Juniors ein 7:1-Schützenfest. Im Spaziergang entledigte sich die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler im Fohlenduell der beiden Profiklubs von Altach und Austria Lustenau der Aufgabe zum dritten Mal im direkten Duell als Sieger vom Platz zu gehen. Nur die Frage der Höhe des Heimerfolg stand von Beginn des Aufeinandertreffen zur Diskussion. Ein Fanaufkommen der Anhängerschar von beiden Lagern gab es in der Cashpoint-Arena nicht. Nach einer behördlichen Empfehlung wurde die Anstoßzeit so festgelegt um etwaiigen Auseinadersetzungen der Fanklubs aus Zürich und Augsburg aus dem Wege zu gehen. Eine stimmgewaltige Unterstützung brauchte die Truppe von SCR Altach Juniors-Trainer Oliver Schnellrieder sowieso nicht. Die Partie war schon nach neun Minuten entschieden. Nach Treffern von Daniel Nussbaumer (4.) und Seyfettin Sinan Akdeniz (9.) führten die Altach Juniors schon mit einer komfortablen 2:0-Führung. Der Rest zum 7:1-Schützenfest war eigentlich nur mehr Formsache. Noch vor der Pause erhöhten Trainersohn David Schnellrieder mit einem sicher verwandelten Strafstoß nach einem Foul an ihm und Kaderspieler Frantz Pangop auf 4:0. Nach Seitenwechsel ging das Bestschießen munter weiter. Weitere gute Einschussmöglichkeiten der Hausherren ließen die Torschützen David Schnellrieder (74.), Daniel Nussbaumer (22./77.) und Sinan Akdeniz (28.) aus. Zumindest für 24 Stunden liegen die Altach Juniors zum fünften Mal in der VN.at Eliteliga Vorarlberg auf einem Aufstiegsplatz. Während die Rheindörfler mit Leo Mätzler, Frantz Pangop, Aljaz Casar, Daniel Nussbaumer und Matthias Puschl auf ein Quintett aus der Profiabteilung zurückgreifen konnten, stand bei den Austria Lustenau Amateuren mit Goalie Marcel Stumberger nur ein Kaderspieler im Aufgebot. Stumberger war an allen sieben Gegentreffern chancenlos. Trainer Harald Dürr stand wegen Personalnot als Ersatzspieler auf dem Spielbericht. Das 40-jährige Austria Lustenau-Urgestein machte aber von einem Comeback noch nicht Gebrauch.