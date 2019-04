Sieben auf einen Streich für den EC Bregenzerwald

Das Sommertraining ist für den EC Bregenzerwald bereits wieder im vollen Gange.

Wie bereits angekündigt, startet die Pre-Season in der zweiten Augustwoche im Dornbirner Messestadion. Hier wird der EHC Oberthurgau empfangen. Neben den Dauerbrennern Winterthur und den GCK Lions, testen die Wälder auch erstmals gegen Düdingen und den SC Rheintal. Wie bereits in der letzten Saison kommt der EHC Basel ins Messestadion, zudem lädt der EHC Arosa in Flims zum Freundschaftsspiel ein. Die Begegnungen in Dornbirn beginnen jeweils um 20 Uhr.