"Sie wollte sich aus meinem Zeh fressen": Spinne legte Eier in Zeh von Urlauber

Das hatte sich Colin Blake anders vorgestellt: Eigentlich wollte der Brite nur mit seiner Frau auf Kreuzfahrt gehen, leider bemerkte er aber nicht, dass er kurz zuvor von einer Wolfsspinne gebissen worden war. Das hatte unangenehme Folgen.

Die Kreuzfahrtreise in Frankreich, die Colin Blake und seine Frau machten, um ihren 35. Hochzeitstag zu zelebrieren, nahm eine ungewöhnliche Wendung: Der Brite musste plötzlich feststellen, dass eine Spinne ihre Eier in seinem Zeh gelegt hatte.

Spinnenbiss nicht bemerkt

Alles begann ganz harmlos: Colin Blake aus Northumberland und seine Frau befanden sich in einem gemütlichen Restaurant in Marseille, um ihren 35. Hochzeitstag zu feiern. Anschließend planten sie eine Kreuzfahrt. Dabei bemerkte der Brite nicht, dass er während des Essens von einer Spinne gebissen wurde. Es handelte sich wohl um eine Wolfsspinne, die sich seit ihrer Einschiffung aus Südamerika auch in Frankreich verbreitet.