Sie wollen doch nur spielen: „Mario Party Superstars“ im Game-Test

Für Mario Partys gilt uneingeschränkt die 2G-Regel: Gaudi und gewinnen!

Für den Wettkampf in den Mini-Games gibt‘s einige Modi wie Team-Matches, Trio-Herausforderungen oder Punkte-Challenges. Der weitaus wichtigste ist der Brettspiel-Modus – die Mario Party. Hierzu treten vier Figuren aus dem Mario-versum (Mario, Peach, Wario etc.) auf einer von fünf Maps (=Spielbrettern) an. Gespielt wird klassisch: Würfeln, Felder vorrücken und in kleinen Games kleine Siege und damit Münzen einfahren. Mit Münzen kauft man sich Sterne – wer am Ende mehr Sterne hat, gewinnt. Die Action ist dabei durchwegs spaßig gelungen, gerade wenn man die Freunde (neben sich oder online) zum Mitspielen hat. Alternativ wird das Vierer-Gespann mit Bots aufgestockt, allein macht‘s aber nur halb so viel Freude. Wer‘s gern individuell mag: Die Regeln können in jeder Partie angepasst werden.