Sie verlor ihr Auge: Von der Front aufs Playboy-Cover

Iryna Bilotserkovets verlor durch den Krieg in der Ukraine nicht nur ihr Auge, sondern fast auch ihr Leben - nun ist die junge Mutter auf dem Cover des ukrainischen Playboy zu sehen.

Die Geschichte einer Überlebenden

In einem Metallbikini und mit einer herzförmige Augenklappe präsentiert sich das Model auf dem Titelbild des Erotikmagazins. Dass das möglich ist, grenzt an ein Wunder, denn die junge Mutter hätte im Krieg fast ihr Leben verloren: Die Ärzte schätzten ihre Überlebenschancen als sehr gering ein.

"Die Ärzte sagten, ich würde sterben"

Schließlich wurde die Ukrainerin in ein Krankenhaus in Berlin überstellt, wo sie vier große rekonstruktive Operationen über sich ergehen lassen musste. Seitdem ist sie in ihrer Heimat zu einer Art Widerstandssymbol geworden.

"Ich war Frankensteins Monster"

Die Schicksale ukrainischer Frauen

Nicht nur Iryna Bilotserkovets erzählt in der neuen Playboy-Ausgabe ihre Geschichte, auch die Schicksale anderer Frauen aus der Ukraine werden in dem Heft dargestellt. Sie alle haben am Projekt "Women Stay Strong" teilgenommen, das Frauen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden mussten, helfen soll. Der Erlös des Magazins soll für die medizinische Notfallausrüstung der ukrainischen Armee gespendet werden.