Sie trainiert bis zum Erbrechen

Alica Schmidt (25, SC Charlottenburg) sorgt nicht nur als eine der führenden deutschen 400-Meter-Läuferinnen für Aufsehen, sondern auch als Influencerin. In einem kürzlichen OMR-Podcast offenbarte sie beeindruckende Social-Media-Zahlen und ihre eisernen Trainingsmethoden.

Mit beeindruckenden Social-Media-Zahlen von 4,9 Millionen Abonnenten auf Instagram, 2 Millionen auf TikTok und 200.000 auf YouTube hat sich Schmidt sowohl als Social-Media-Persönlichkeit als auch als eine der führenden deutschen 400-Meter-Läuferinnen etabliert. Ihr ambitioniertes Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris, was sie vor die Herausforderung stellt, ihre Zeit um eine Sekunde zu verbessern. Diese Herausforderung motiviert sie zu Spitzenleistungen, manchmal sogar darüber hinaus.