Sie trägt einen Ring! Kate Hudson ist verlobt

Ein Schatz zum Verlieben. Die 42-jährige Hudson gab am Montag die Verlobung mit ihrem langjährigen Freund, Danny Fujikawa (35), bekannt.

Die Hollywood-Schönheit Kate Hudson, die unter anderem im Film "Fremd Fischen" zu sehen ist, hat sich verlobt. Auf Instagram veröffentlicht sie nun ein Foto, auf dem sie mit einem Ring an ihrer Hand und dicht an der Brust ihres frisch Verlobten zu sehen ist. Zusammen haben die beiden bereits eine Zweijährige Tochter namens Rani Rose Hudson Fujukawa.

Ihre Liebe brachte die Schauspielerin bereits des Öfteren in ihren Instagram-Posts zum Ausdruck. Auch in einem Interview mit "People" verdeutlicht sie ihre Gefühle für Danny: "Er gibt mir jeden einzelnen Moment des Tages das Gefühl, schön zu sein, selbst wenn wir uns gestritten haben. Ich fühle mich so sehr geliebt. Seine Hingabe an die Familie gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, Selbstvertrauen und Geborgenheit."