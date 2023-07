Sie ist "Madame Butterfly": Anna Princeva im Gespräch

Sopranistin Anna Princeva gibt ihr Debüt auf der Seebühne. VOL.AT traf die Darstellerin der Titelrolle "Madame Butterfly" auf der Festspiel-Tribüne.

Nach ihrer Ausbildung in ihrer Heimatstadt St. Petersburg und in Italien sang Princeva bereits in zahlreichen namhaften Opernhäusern. In der weiblichen Haupt- und Titelrolle der Cio-Cio-San, genannt Butterfly, gibt sie ihr doppeltes Debüt bei den Bregenzer Festspielen: Es ist ihr erstes Spiel auf der Seebühne und sie schlüpft erstmals in die Rolle der "Butterfly".