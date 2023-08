Sie hatte Sex mit sieben NBA-Stars - in einer Nacht!

Laut Jane fand die besagte Nacht an ihrem Geburtstag statt, welcher auf das Memorial-Day-Wochenende fällt. Nach eigenen Aussagen hatte sie eine intime Begegnung mit einem Spieler der Phoenix Suns, als plötzlich mehrere Teammitglieder in ihrem Hotelzimmer auftauchten.

Mehr Follower nach intimem Geständnis

Nach diesem Geständnis im Podcast stieg ihre Popularität erheblich. Ihre Social-Media-Profile, einschließlich Instagram und Only-Fans, verzeichneten einen enormen Zuwachs an Followern. Sie bot sogar einen exklusiven Einblick in jene besagte Nacht in Vegas an – ein Video für den stattlichen Preis von 100.000 Dollar.