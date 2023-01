Sie hat die größten Frauenfüße der Welt.

Tanya Herbert hat mit Schuhgröße 51 die größten Frauenfüße der Welt.

Tanya Herbert hat 33-Zentimeter Füße. Doch sie hat Schwierigkeiten Schuhe in ihrer Größe zu finden, deshalb muss sie auf Herrenschuhe ausweichen.

all

all

self

self

Auf sozialen Medien wandte sich Tanya an andere Frauen mit großen Füßen, die ihr Tipps gaben, wie sie ihre eigenen Schuhe entwerfen konnte. "Ich kaufte einige der größten Schuhe, die ich online finden konnte, und veränderte sie so, dass sie etwas länger und breiter wurden, damit sie meinen Füßen passten", so Tanya zu Guinness World Records.