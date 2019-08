"Sie entscheiden nichts: Ich bin der Herrgott!"

Vorbestrafter 86-Jähriger trat auch vor Gericht verbal aggressiv auf. Der betagte Angeklagte wurde wegen gefährlicher Drohung zu einer Geldstrafe verurteilt.

Die Richterin sah davon ab, den Angeklagten wegen ungebührlichen Verhaltens des Saales zu verweisen. Dabei berücksichtigte sie wohl das hohe Alter und die augenscheinliche verminderte Zurechnungsfähigkeit des 86-Jährigen. Sein schlechtes Benehmen vor Gericht wirkte sich auch nicht auf die Strafe aus, die dennoch milde ausfiel. Dem psychisch angeschlagen wirkenden Greis wurde bei der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch Narrenfreiheit gewährt. Er war laut, überheblich, fiel auch der Richterin ins Wort und beleidigte Zeugen. Der Angeklagte trat aggressiv auf, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie ihm das im Strafantrag der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wurde.

1620 Euro

Dass er dem Gericht 1620 Euro zu bezahlen hat, kommentierte der Angeklagte so: „Das ist das, was ich an einem Nachmittag verbrauche.“