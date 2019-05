Sie befinden sich jetzt auf österreichischem Boden

Das kann in Vorarlberg nicht jeder Häuslebauer oder Renovierer behaupten. Denn oft genug hat der Holzboden, auf dem man steht, eine weite Reise hinter sich.

Der Absender liegt in Osteuropa oder Asien. Nachhaltige Forstwirtschaft, faire Produktionsbedingungen und garantierte Schadstofffreiheit sind dort meist Fremdwörter und Zertifizierungen kaum nachprüfbar. Die Ökobilanz des vermeintlich soliden Eigenheims wird da allein schon durch die langen Transportwege des Billigparketts getrübt.

Ein Parkettboden aus heimischem Holz – und das zu bezahlbaren Preisen? Der Vorarlberger Öko-Baustoffhändler PÖZ in Hohenems will beweisen, dass dies möglich ist. Als Ländle-Exklusiv-Partner des niederösterreichischen Herstellers Bergland Parkett bietet PÖZ nun bis Ende Juni Parkettböden zu sensationellen Aktionspreisen an.