"Sie alle haben Traumatisches durchgemacht" — So geht es deutschen Gaza-Geiseln nach Freilassung

Nach der Freilassung einer Gruppe deutsch-israelischer Geiseln aus dem Gazastreifen versucht die Familie, wieder ins Leben zu finden.

Dies sei für ihre Tante, ihre Cousine und deren zwei Kinder ein langer Prozess, sagte Shira Havron der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag am Telefon. "Sie alle haben Traumatisches durchgemacht."

Video: Gazastreifen - Waffenruhe wird verlängert

"Das Haus meiner Tante ist total ruiniert"

Adi und Tal seien mit ihren zwei Kindern am Tag des Hamas-Massakers bei Adis Verwandten im Kibbutz Beeri zu Besuch gewesen. Palästinensische Terroristen fielen am 7. Oktober in dem Ort ein und ermordeten dabei auch Shoshans Mann, ihre Schwester und deren Ehemann. "Das Haus meiner Tante ist total ruiniert", sagte ihre Nichte. Die Terroristen hätten es in Brand gesteckt.

"Die Familie will jetzt erstmal zusammen sein"

Nach der Freilassung der beiden Frauen und der zwei Kinder nach sieben Wochen Geiselhaft kamen die vier am Samstagabend zunächst in ein Spital. Am Montag seien sie dort entlassen worden. Seitdem wohnen sie Havron zufolge vorübergehend mit Adis Geschwistern in einem Haus in einer Kleinstadt im Norden von Tel Aviv zusammen. Die Unterkunft hätten Angehörigenvertreter der Geiseln ihnen zur Verfügung gestellt. "Die Familie will jetzt erstmal zusammen sein", sagte sie.