Sicherungsarbeiten für Westrampe der Arlbergbahn

Auf der Vorarlberger Rampe der Arlbergbahn kommt es ab Montag zu teilweise spektakulären Bauarbeiten, die erst im Dezember abgeschlossen sein werden.

Arbeiten nur an Werktagen

Die gesamte Arlbergwestrampe liegt an exponierter Stelle. Steinschlaggefahr herrscht das ganze Jahr über hauptsächlich im Frühjahr und Herbst bei Frost-Tau-Wechsel, aber auch bei Gewittern im Sommer. In schneereichen Wintern herrscht in diesem Bereich zudem auch Lawinengefahr. In den drei Bauabschnitten Engelwand, Müller-Maiensäß und Pfaffentobel sind unter anderem insgesamt 1.600 Laufmeter Steinschlagschutznetze und 2.500 Laufmeter Lawinenverbauungen geplant und müssen auf 18.300 Laufmeter Anker gesetzt werden.