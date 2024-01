Sicherheitszone Flugzeug: Der beste Platz im Ernstfall

Obwohl das Fliegen als sicherste Transportart gilt, kann der Sitzplatz im Flugzeug im Ernstfall entscheidend sein. Eine Studie zeigt, welcher Platz am sichersten ist.

Der sicherste Sitzplatz im Flugzeug

Die Wahl des Sitzplatzes kann im Notfall lebensrettend sein. Das National Transportation Safety Board der USA hat festgestellt, dass Passagiere im hinteren Drittel des Flugzeugs mit einer Überlebenschance von 69 Prozent am sichersten sitzen, im Vergleich zu 49 Prozent in der vorderen und 56 Prozent im Mittelteil des Flugzeugs.

Überlebensrate: Am sichersten in der Mitte

Die US-Luftfahrtbehörde ergänzt, dass Sitze in der Mitte des hinteren Drittels des Flugzeugs am sichersten sind, mit einer Sterblichkeitsrate von 28 Prozent. Sitze am Gang im mittleren Drittel schneiden hingegen mit 44 Prozent am schlechtesten ab.