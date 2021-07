Sicherheitstipp: "Ertrinken ist vermeidbar"

Oft hat man Bilder aus Filmen von ertrinkenden Menschen im Kopf, die laut um Hilfe rufen und wild um sich schlagen und strampeln. Leider ist dem in der Realität nicht so – Ertrinken passiert meist lautlos!

Deshalb gilt es besonders bei Kindern aufzupassen. Ob im Schwimmbad, im Plantschbecken zu Hause, bei Tümpeln und Seen oder in der Badewanne: Behalte dein Kind immer im Auge.

Absichern ist das Um und Auf

Auch an natürlichen Gewässern lauern Gefahren

"Natürliche Gewässer, wie das Meer, Seen, Flüsse und Bergbäche, bergen zusätzliche Gefahren, wie etwa gefährliche Strömungen. Ihnen sollte man mit besonderem Respekt begegnen", so Mario Amann von Sicheres Vorarlberg. Das gilt auch für das Spielen am Ufer oder Sprünge in natürliche Gewässer. Achte ebenfalls darauf, nicht zu weit aufs Wasser hinauszutreiben, denn sollte dann dein Schwimmreifen o.Ä. an Luft verlieren, kann es gefährlich werden.