Sicherheitspläne für Vorarlberger Landesgebäude überarbeitet

Das Land Vorarlberg hat die Sicherheits- und Notfallpläne für das Vorarlberger Landhaus und die vier Bezirkshauptmannschaften aktualisiert. Anlass war das Gewaltverbrechen an der BH Dornbirn, bei dem im Februar ein Mitarbeiter getötet wurde.

Landeshauptmann Markus Wallner und Sicherheitslandesrat Christian Gantner (beide ÖVP) präsentierten die Ergebnisse am Dienstag nach der Regierungssitzung.

Als Sofortmaßnahme wurden umgehend nach dem Vorfall Kontrollschleusen mit Metalldetektoren an den Eingängen der Landesgebäude installiert. “Das war die richtige Entscheidung”, sagte Wallner. Rund 10.000 Personen würden seither pro Woche durch das Sicherheitspersonal kontrolliert, bis zu 500 Gegenstände abgenommen – größtenteils Harmloses, es seien aber auch Messer, Schlagringe oder Drogen unter den konfiszierten Dingen gewesen.

Diese Kontrollen werden laut Wallner auf Dauer bestehen bleiben und durch weitere Maßnahmen ergänzt. Geplant sind ab September etwa Gepäckröntgenanlagen im Eingangsbereich des Landhauses sowie eine Personenerkennung bei der Kamera in den Haupteingangsbereichen. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen würden immer auch für öffentliche Diskussionen sorgen, erklärte Wallner. Die einen fänden sie gut, die anderen übertrieben. Wichtig sei es, die Balance zu finden: “Wir brauchen ein gutes Sicherheitskonzept, aber auch eine offene und moderne Verwaltung”, so der Landeshauptmann.

An der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn sei inzwischen wieder “so was wie Normalität, soweit man davon sprechen kann” eingekehrt, erklärte Bezirkshauptmann Helgar Wurzer, “es ist aber alles anders als vorher.” Die Sicherheitsschleusen gäben den Mitarbeitern die nötige weitgehende Sicherheit, die sie bräuchten, um ihre Arbeit zu verrichten. Sehr hilfreich sei in diesem Zusammenhang auch die psychologische Betreuung durch das Institut für Sozialdienste gewesen.