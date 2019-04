Sicherheit geht vor

Im Außenbereich des Schwimmbad Braz mussten zur Sicherheit Bäume weichen.

Die Instandsetzung der Zäune im nördlichen und östlichen Rand werden ebenso von der ÖBB übernommen. Nach der Rekultivierung der betroffenen Fläche wird die Nachbetreuung durch die Verantwortlichen des Tourismus Verein übernommen. „Durch diese Aktion wurde nicht nur der Sicherheitsaspekt im Auge behalten, es entstand auch eine Geländeverbesserung und mehr Liegefläche für unsere Badegäste“, so Schwimmbadchef Raimund Bertsch. Neben den normalen Vorbereitungen auf die Badesaison wurde in die Wasseraufbereitungsanlage 25.000 Euro investiert. Die in die Jahre gekommenen Leitungen wurden durch zeitgemäße Rohre ersetzt. „Bei der Wasseraufbereitungsanlage herrschte Gefahr in Verzug, wir mussten rasch handeln. Hier bedanken wir uns für die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinden“, so Raimund Bertsch.