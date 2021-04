Sicherer Spaß im Trampolin

Tipps für sicheres Hüpfvergnügen: In immer mehr Gärten sind Trampoline zu sehen, die vor allem Kinder zur Bewegung animieren.

Der Frühling kommt und in sehr vielen heimischen Gärten setzt sich der Trend zum eigenen Trampolin fort. Vor allem für Kinder sind diese Sportgeräte ein Anziehungspunkt, der zur Bewegung auffordert. Ob und was für Gefahren von einem Trampolin ausgehen, hängt davon ab, wie es benutzt wird. Laut Studien nehmen die Unfälle beim Trampolinspringen zu. Die häufigsten Gründe für zum Teil schwere Verletzungen sind Zusammenstöße, falsche Landung, Stürze auf den Rahmen des Trampolins oder gar der Sturz vom Sportgerät. Deshalb ist es wichtig, einige Sicherheitsmaßnahmen zu beherzigen.

Mit Netz, ohne Metallteile

Dazu zählt beispielsweise die richtige Ausstattung des Trampolins. "Das Trampolin muss rundum mit einem Fangnetz in ausreichender Höhe bestückt sein. Außerdem dürfen am Rahmen keine Metallteile herausragen", so Mario Amann von Sicheres Vorarlberg. Das Trampolin hat auch nichts in der Nähe von Bäumen oder Zäunen zu suchen. Man sollte darauf achten, dass keine Gegenstände verstreut sind, auf die man möglicherweise hart fallen kann.