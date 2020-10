"Sichere Gastfreundschaft": Mobile Teststationen für Gastronomiebetriebe

Das Testangebot "Sichere Gastfreundschaft" wurde Anfang Juli österreichweit in gewerblichen Beherbergungsbetrieben gestartet. Seit 1. September lassen sich die Mitarbeiter der Dorfmitte Koblach wöchentlich testen. Wir waren am Donnerstag bei der Testung dabei.

Die MitarbeiterInnen können sich jede Woche kostenlos testen lassen – im Rahmen ihrer Arbeitszeit. In den meisten Fällen direkt in Ihrer Arbeitsstätte, durch eine mobile Teststation wie am Donnerstag bei der Testung in der Dorfmitte in Koblach. Die Ergebnisse bekommen die MitarbeiterInnen innerhalb von 24-48 Stunden per SMS übermittelt.

Der Ablauf

150 Millionen Euro budgetiert

Gratistestprogramm wird verlängert

Die aktuellen Zahlen

In Vorarlberg wurden vom 01.07. bis 22.10.2020 im Rahmen des Gratistestprogramms "Sichere Gastfreundschaft" 26.276 Abstriche in 482 Betrieben gemacht. Davon 24.263 in 402 Beherbergungsbetrieben und 1.973 Abstriche in 77 Gastronomiebetrieben. Aktiv sind in Vorarlberg 5.033 Mitarbeiter (Beherbergung und Gastro) von 521 Betrieben für das Gratis-Testangebot angemeldet. Dabei sind 943 Gastro-Mitarbeiter von 93 Gastronomiebetrieben und 4.090 Mitarbeiter von 428 Betrieben aus der Branche Beherbergung inklusive Camping und Jugendherbergen (Stand 22.10.2020) . Österreichweit wurden vom 01.07. bis 22.10.2020 372.729 Abstriche in 5.563 Betrieben gemacht. Aktiv sind in ganz Österreich 85.195 Beschäftigte von 6.428 Betrieben für das Gratis-Testangebot "Sichere Gastfreundschaft" angemeldet.