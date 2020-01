Sicher abseits der Piste: Die Grenzen der Notfallausrüstung

Selbst eine vollständige Notfallausrüstung ist keine Garantie, dass nichts abseits der Piste passieren kann.

Ob Skitouren, Variantenfahren oder Schneeschuhwandern, das Interesse an Outdooraktivitäten im Winter ist ungebrochen. Dabei ist es erfreulich, dass trotz der steigenden Zahl von Wintersportlern abseits der Pisten die Unfallzahlen im langjährigen Rückblick rückläufig sind. Trotz diesem positiven Trend gab es in Vorarlberg in der Wintersaison 2018/19 zwölf Todesopfer im freien Skiraum.