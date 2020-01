Showdown startet mit den Legenden der VEU und EHC

Bereits um 16.30 Uhr werden heute die ehemaligen VEU Stars und EHC Legenden die Schläger kreuzen

Schon um 16.30 Uhr wird am 2. Jänner 2020 in der Vorarlberghalle das Legendenspiel der VEU und dem ECH Lustenau angepfiffen. Ehemalige Stars wie Fritz Ganster, Franz Fuss, Wolfgang Strauss oder Siegi Haberl werden 2 Mal 30 Minuten Bruttospielzeit auf dem Eis für unterhaltsames Eishockey sorgen. Die VEU Feldkirch bittet die Zuschauer früh genüg in die Halle zu kommen um Schwierigkeiten und Staus vor den üblichen Parkplätzen zu vermeiden.

Sportlich gesehen hat das Derby auch eine sehr große Bedeutung. Die VEU möchte den Kontakt zu den Top 6 nicht abreißen lassen und könnte im direkten Duell näher zum EHC aufschließen, der ein Spiel mehr ausgetragen hat. Der in Topform agierende und in Bestbesetzung antretende EHC Lustenau belegt in der aktuellen AHL Tabelle mit 50 Punkten aus 26 Spielen den vierten Platz und geht sicherlich als Favorit in diese Begegnung. Die stark besetzte Offensive der Sticker hat die Schallmauer von Hundert Saisontreffern bereits durchbrochen, was bislang nur weiteren vier Teams in der laufenden Saison gelang. In den letzten vier Spielen haben die Grün/Gelben stets Punkte mit vom Eis genommen.