Showdown nach Niederlage in Münsingen

Eine knappe, bittere 1:2 Niederlage mussten die Wolfurter Herren im zweiten Playoff-Halbfinale bei den Münsinger Wölfen akzeptieren.

Der nasse Außenplatz war wie erwartet ungewohntes Terrain, auf dem die Bartés-Jungs nie richtig in Schwung kamen und deren Spiel nicht aufziehen konnten.

Das 0:0 Pausenresultat verdeutlichte dies eindrücklich. In der 28. Spielminute wurde Daniel Zehrer im Strafraum vergessen, Iker Bosch legte gekonnt vor und die Wolfurter erfreuten sich über den vermeintlichen Finaleinzug. Doch der Wolf Jonas Schädeli war damit nicht einverstanden und sorgte bereits eine Zeigerumdrehung später, nach blauer Karte gegen Aurel Zehrer, in Überzahl für den Ausgleich. Selbiger doppelte 10 Minuten später nach, einem harmlosen Pass gab er die entscheidende Richtungsänderung und verlängerte somit die Wölfe-Saison.