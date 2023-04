Showdown in der 2. Liga: SPG Lustenau/Dornbirn vor Entscheidungsspiel

Die Mathis-Mannschaft darf in Landhaus nicht verlieren.

Showdown in der ÖFB Frauen 2. Liga um den Meistertitel und den damit verbundenen Direkt-Aufstieg in die 1. Bundesliga. Vor dem „Entscheidungsspiel“ im Titelkampf führt der Spitzenreiter SPG FC Lustenau/FC Dornbirn vor Verfolger SG FAC/USC Landhaus mit zwei Zählern die Tabelle an. Nun kommt es am Sonntag um 11 Uhr in Wien zum Besten was die zweithöchste Spielklasse Österreichs der Frauen zu bieten hat.