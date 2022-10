„Shoppen und zugleich Gutes tun!“

„For Ladys only“ 1. Leiblachtaler Second-Hand-Markt für Frauen

Unter diesem Motto luden der Frauenbund Hörbranz und das Team vom Mondschein Shopping Schlachters am Samstag, den 22.10.2022 zum 1. Mondschein Shopping Leiblachtal „for Ladys only“ in das Hörbranzer Pfarrheim. Das Mondschein Shopping findet schon viele Jahre in Schlachters über der Grenze statt und viele VorarlbergerInnen finden sich dort regelmäßig ein, um aus zweiter Hand einzukaufen. Der Frauenbund “WIR FRAUEN Hörbranz” hat sich mit Obfrau Katrin Flatz neu aufgestellt und organisierte nun zusammen mit dem Team aus Schlachters das Mondschein Shopping erstmalig im Leiblachtal.