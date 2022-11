Shooting Stars: Hier gibt es ein neues Vier-Hauben-Lokal

Hohe Auszeichnung: Gaut Millau hat seine Hauben verteilt.

In Vorarlberg gab es bislang zwei Vier-Hauben-Restaurants: die Griggeler Stuba im Burgvital Resort in Oberlech sowie das Restaurant im Almhof Schneider in Lech. In der aktuellen Ausgabe für das kommende Jahr, die in dieser Woche präsentiert wurde, darf sich aber noch ein weiteres Lokal über die Auszeichnung freuen - dieses Mal abseits vom Arlberg.