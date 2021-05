"Shooter" ohne Gewalt: "New Pokémon Snap" im Test

Nintendo schickt Fans der mutierenden Fantasy-Viecher auf eine launige Foto-Safari.

Das neue „Pokémon Snap“ führt Switch-BesitzerInnen in die Lentil-Region. Dort warten auf verschiedenen Inseln, die sich in Klima und Vegetation unterscheiden (Dschungel, Wüste, etc.), über 200 verschiedene Pokémon-Arten, die es zu fotografieren gilt. Da unser Gefährt Neo-One automatisiert unaufhaltsam fährt, muss man seine Schnappschüsse gut timen. Ob die Aufnahmen gelungen sind, wird nach Expeditionen anhand eines facettenreichen Punktesystems festgestellt. Wie selten ist die abgelichtete Pokémon-Art? Ist das Foto-Objekt groß genug im Bild? Ist es gar in außergewöhnlicher Action zu sehen? Schließlich wollen Höchstpunktezahlen erreicht und der sogenannte „Fotodex“ mit vielen schönen Bildern gefüllt werden. Leider ist das Punktesystem nicht immer ganz plausibel bzw. vorhersehbar, was bei der Endabrechnung zu mancher Enttäuschung führen kann.