Shirin David: "Ich habe mich dumm und dämlich verdient"

Nachdem Shirin David YouTube bereits erobert hat, startet sie seit vergangenem Jahr als Musikerin voll durch. Millionärin ist sie schon längst, wie sie im Interview verriet.

Shirin David ist aktuell erneut in aller Munde. Gerade erst veröffentlichte sie ihren neuen Song "Hoes Up G's Down" und das dazugehörige Video. Natürlich eroberte sie damit ein weiteres Mal die YouTube-Trends. Dort ist die 24-Jährige ohnehin Dauergast, schon bevor sie als Musikerin durchstartete und ihre Zeit als Webvideoproduzentin verbrachte. Im Interview mit "capital.de" verriet sie jetzt, wann der Zeitpunkt gekommen war, als sie sich erstmals Millionärin nennen konnte.