Shiffrin schlägt im Slalom-Duell zurück - Liensberger 4.

Mikaela Shiffrin holte sich in Killington (USA) den Sieg vor Petra Vlhova und Wendy Holdener. Katharina Liensberger kam als beste ÖSV-Dame auf den 4. Rang.

Nach der wetterbedingten Absage des Riesentorlaufs am gestrigen Samstag ging heute in Killington der Slalom der Damen über die Bühne. Österreichs Hoffnung lag dabei vor allem auf Katharina Liensberger, die sich gegenüber den Ergebnissen in Levi verbessern wollte. Der erste Lauf zeigte dann ein ähnliches Bild, wie bei den Rennen in Finnland. Petra Vlhova nutzte die Nr. 1 perfekt aus und holte sich die Pole-Position für den zweiten Lauf. Dahinter lauterten Mikaela Shiffrin (+0,20 Sek.) und die Schweizerin Wendy Holdener (+0,58). Katharina Liensberger hatte als 5. bereits über eine Sekunde Rückstand. Magdalena Egger schaffte es nicht in den 2. Durchgang.