„Shadow of the Tomb Raider“ im Test: Man muss Lara lieben!

Der Ländle Gamer stürzt sich mit der bekanntesten Action-Heldin der Videospiel-Geschichte ins apokalyptische Abenteuer.

Game-Review

(PC, PS4, Xbox One) „Shadow of the Tomb Raider“ ist der dritte und angeblich letzte Teil der Origin-Trilogie von Lara Croft. Diesmal geht‘s um nicht weniger als das anstehende Ende der Welt – und Lara ist sowohl Ursprung als auch die Lösung des Problems. Spielerisch leicht aufgepeppt, aber im Grunde recht ähnlich wie in den ersten beiden Reboot-Tomb-Raiders schlägt sich der Spieler durch bildhübsche Landschaften, bekämpft menschliche und tierische Gegner, erkundet Gräber und – vor allem – löst Rätsel unterschiedlichster Art. Aus persönliche Sicht wird‘s hart für die Heldin: Sie muss sich den dunklen Kapiteln und ihren größten Ängsten stellen.