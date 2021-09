Sexy XXL-Dekolleté: Mandy Capristo lässt tief blicken

Bei der goldenen Henne 2021 feiern sämtliche Stars endlich ihr Comeback auf dem roten Teppich. Allerdings sorgte vor allem sie für einen Hingucker: Mandy Capristo.

Der Ex-Monrose-Star strahlt in einem enganliegenden schwarzen Kleid, welches zum einen mit XXL-Beinschlitz besticht, zum anderen aber vor allem mit einem mega Ausschnitt - was für ein Anblick.

Erstes Tattoo

Mandy Capristo teilte auf ihrem Instagram-Account einen Beitrag, vom Red Carpet der Goldenen Henne, mit ihren Fans. Dazu schrieb sie: "Date Night with my first tattoo." Allem Anschein nach hat die Musikerin ihr erstes Tattoo stechen lassen. Einen Schriftzug am Hals, welcher ebenso bei ihrem neuesten Post zu sehen ist.