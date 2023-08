Sexy Urlaubsgrüße von den Stars

Italien und Griechenland sind aktuell besonders beliebte Reiseziele von Superstars wie Jennifer Lopez oder "Model-Mama" Heidi Klum.

Pop-Superstar Jennifer Lopez macht an der Amalfiküste in Italien Urlaub. Dort genießt sie nicht nur Spaghetti und Ravioli sondern offensichtlich auch ein Mischgetränk, das sie selbst auf den Markt gebracht hat.

Paris Hilton ist auf einer Yacht in Griechenland unterwegs und scheint die Zeit mit ihren Liebsten zu genießen.

Lindsey Vonn wird nach ihrer Knieoperation wohl eine "Rüge" von ihrem behandelnden Arzt bekommen. Sie hat Bilder gepostet, wie sie auf einem Jetski unterwegs ist und sich anschließend auf einem Surfbrett (mit Motor) versucht. Übrigens sind die Videos und Bilder am Lake Powell (USA) entstanden.

Heiße Bikini-Fotos von Eva Longoria

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige „Desperate Housewives“-Darstellerin zwei beeindruckende Bikini-Fotos, die bei ihren Fans für Begeisterung sorgten. Es ist unklar, wo genau die Bilder aufgenommen wurden, aber auf einem der Fotos sieht man Longoria, wie sie aus dem Wasser eines Pools steigt, während im Hintergrund ein Garten zu erkennen ist. In einem olivgrünen XXS-Bikini präsentiert sich die 48-Jährige in Bestform. Die Farbe des knappen Outfits harmoniert wunderbar mit ihrem gebräunten Teint und betont gekonnt Longorias beeindruckende Figur.

Heidi Klum in Italien

Topmodel Heidi Klum (50) und ihr Mann Tom Kaulitz (33) verbringen romantische Momente auf der italienischen Insel Capri, dem Ort, an dem sie 2019 ihre Eheversprechen austauschten. Das Paar wirkt so verliebt wie am ersten Tag und genießt sichtlich die süße italienische Lebensart - sexy Fotos und Videos für die Fans inklusive.. Doch sie sind nicht alleine auf ihrer Reise: Heidis Kinder, Henry, Johan und Lou, erleben ebenfalls die Freuden des italienischen Sommers.