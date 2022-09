Sexy Supermodel zeigt uns ihre Bikini-Streifen

Mehr als 1,1 Millionen Likes hat Emily Ratajkowski für ihr Posting auf "Insta" erhalten.

Emily Ratajkowski hat rund 30 Millionen Fans und Follower auf "Instagram" und diese verzückt sie immer wieder mit freizügigen Bildern. Ihr letztes "Posting" zeigt Emily oben ohne, mit den Händen bedeckt sie ihr Brüste, damit es von "Insta" keinen "Strike" gibt. Dabei fallen natürlich die Bikini-Streifen auf, die sie gekonnt in Szene setzt. Mehr als 1,1 Millionen "Gefällt mir" hat Emily für die Bilder erhalten und zudem wurde das Posting mehr als 3400 Mal kommentiert.

Seit kurzem ist Emily auch wieder Single und will sich von ihrem (Noch-)Ehemann scheiden lassen, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat. Der Grund: Sebastian Bear-McClard soll Emily in New York mit mehreren Frauen betrogen haben. (VOL.AT)