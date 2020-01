Sexy Salma zeigt bei Golden Globes was sie hat

Die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek sorgte bei den Golden Globes mit dem Dekolleté des Abends für Aufsehen.

Hayek, verheiratet mit dem französischen Milliardär François-Henri Pinault, wurde mit dem Filmen "Desperado" (1995) und "From Dusk Till Dawn" (1996), in dem sie eine aufreizende Tanznummer zeigte, einem internationalen Publikum bekannt. Die Latina gibt sich nach wie vor bei Preisverleihungen, Galas und auf Instagram gerne sexy.

Die 53-jährige mexikanische Schauspielerin postete anlässlich der Golden Globes auf Instagram unter anderem eine Gratulation an Regisseur Quentin Tarantino, der für sein Drehbuch zu "Once Upon A Time In Hollywood" einen Golden Globe gewonnen hatte.