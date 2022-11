Sexy Hexen-Sabbat auf der Switch: "Bayonetta 3" im Game-Test

Auch das dritte Abenteuer der schießwütigen Hexe garantiert überdreht explosive Action.

Konkret heißt das für Gamer:innen meist schlauchige Levels, teils aber auch größere Bereiche zu erkunden, in Arenen Feindeshorden zu erledigen und weiter in der Story voranzukommen, die durch fulminante Zwischensequenzen illustriert wird. Bayonetta ist wehrhaft wie eh und je: Sie schlägt und tritt im Nahkampf, schießt auf Distanz und weicht gegnerischen Attacken aus. Das darf/soll frei gemixt und in deftigen Kombos umgesetzt werden, damit Bayonetta ihr volles Hexen-Potenzial entfaltet. Dankenswerterweise steuern sich die Kämpfe wieder so griffig, dass auch Unerfahrene schnell ins Spiel finden. In Summe elf Waffen und verschiedene Items (z.B. magische Amulette mit besonderen Effekten) sorgen für viel Raum zum Fight-Feintuning, falls man gern tiefer in die Materie eintauchen will. Massig hautenge und teils knappe Outfits hat die sexy Hexe freilich auch wieder im Gepäck. Die passen perfekt zu den typisch theatralisch-lasziven Moves.