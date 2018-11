Nacktfoto verschickt: Vorarlberger Ortsmusik trennt sich von Kapellmeister

Eine Musikkapelle im Walgau trennt sich von ihrem Kapellmeister. Dieser soll einer minderjährigen Musikerin private Bilder von sich selbst gesendet haben.

Das Versenden von erotischen Bildern über die sozialen Medien wird häufig als “Sexting” bezeichnet. In die öffentlichen Wahrnehmung gelangte der Begriff vor allem durch Jugendliche, die sich gegenseitig Nacktfotos sendeten. In Österreich ist das ungenehmigte Verbreiten von Nacktfotos Dritter (beispielsweise Weiterleiten an Freunde) sowie von Minderjährigen an sich verboten. Das Versenden von Nacktfotos der eigenen Person ist nicht per se verboten, auch nicht an mündige Minderjährige.