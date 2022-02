Sextett fehlte: SPG Altach Vorderland verlor hoch

Das stark ersatzgeschwächte Team um Bernhard Summer unterlag in Bern mit 1:8.

Was auf den ersten Blick wie ein Debakel zwei Wochen vor dem Start der Pflichtspiele aussieht, lässt sich unaufgeregt einordnen. Denn die SPG SCR Altach / FFC Vorderland reiste äußerst personell geschwächt zum Testspiel nach Bern. Gegen die Damenmannschaft der Young Boys Bern fehlten Kapitänin Verena Müller, Lea Grabher, Jana Sachs und Viktoria Pinther verletzungsbedingt.

Coach Summer konnte ebenso nicht auf die beiden Nationalspielerinnen Tatjana Baliceva und Linda Natter zurückgreifen und so stand ein sehr junges Team für die SPG auf dem Platz. Resultierend daraus waren die Bernerinnen über weite Strecken überlegen und lagen schon mit 4:0 in Führung, ehe Julia Kofler den Anschlusstreffer zum 4:1 erzielte. Nachdem in der zweiten Hälfte noch drei Spielerinnen aus dem Future Team getestet worden sind, fing man sich weitere vier Gegentreffer und musste mit dieser herben Testspielniederlage die Rückreise antreten.