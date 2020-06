Sexfilme statt Olympia!

Pornos statt Eiskunstlauf: Melissa Bulanhagui hat die Branche gewechselt.

Melissa kämpft sich dann zurück und steckt sich die nächsten Spiele im Jahr 2014 in Sotchi als Ziel. Dort will sie für das Heimatland ihrer Eltern, die Philippinen antreten, doch sie wird - obwohl sie die nationale Meisterschaft gewinnt - nicht berücksichtigt. Aus politischen Gründen wie sie meint.

Geld als Webcam-Girl verdient

Bulanhagui kehrte in die USA zurück, wo sie als Barkeeperin arbeitet und sich mit Webcam-Videos Geld dazuverdient. „Ich habe Dokumentationen darüber angesehen und es ausprobiert. Ich habe so etwa 200 Dollar verdient. Ich war in der Lage, in der einen Nacht Cash zu machen. Also habe ich damit angefangen“, erzählt sie weiter.