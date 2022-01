Sex-Video und Nacktbilder von Schiedsrichterin veröffentlicht

Schiedsrichterin Diana Di Meo meldet sich mit einer beunruhigenden Nachricht zu Wort.

Video: Das sagt die Schiedsrichterin

Kriminelle Tat

In den sozialen Netzwerken zeigt sie sich gerne sexy und freizügig, doch was jetzt passiert ist, ist indiskutabel und kriminell. Es wurden intime Aufnahmen von ihr im Internet veröffentlicht. Via "Insta" hat sich die 22-Jährige an die Öffentlichkeit gewendet und auch die Polizei eingeschaltet.