Sex-Video: Micaela Schäfer und Aurelio auf dem Klo

Ein Video von Micaela Schäfer und "Bachelor in Paradies"-Star Aurelio Savina sorgt für Aufregung. Bei dem Clip handelt es sich um ein Sex-Video.

Micaela erklärt dazu: "Die Aufnahmen gehen auf mich. Ich wollte mich vergangenes Jahr an meinem Ex rächen und Aurelio war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er ist ja auch wirklich kein unattraktiver Mann. Ich war frisch getrennt und wollte Felix nochmal eine reinwürgen.