Sex auf einer Parkbank - vor einer Schule

Diese Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken haben für Aufregung gesorgt. Ein Paar vergnügt sich am helllichten Tag auf einer Parkbank, die sich genau gegenüber einer Schule befindet.

Auf der kanarischen Insel Teneriffa wurde ein Paar am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit beim Sex auf einer Bank erwischt. Die beiden versuchten sich ganz offensichtlich nicht einmal zu verstecken. Der Fall sorgte für besonders viel Aufregung, weil sich die Szenen auch noch gegenüber einer Schule abspielten.

In Windeseile tauchten Bilder und ein Video in den sozialen Netzwerken auf, das auch zeigt, wie die Polizei eintrifft und das Paar zum Aufhören auffordert. Welche Strafe dem Paar wegen unzüchtigem Verhalten in der Öffentlichkeit droht, ist noch nicht klar.