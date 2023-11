"Sex and the City"-Star ist tot.

"Sex and the City"-Star mit 93 Jahren gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin, die auf der Bühne und mit Film- und Fernsehauftritten Erfolg hatte, ist tot.

Darum geht's: "Sex and the City"-Star Frances Sternhagen mit 93 Jahren gestorben

Erfolgreiche Schauspielerin auf Bühne, Film und Fernsehen

Hinterlässt sechs Kinder, neun Enkel und zwei Großenkel

Abschied von einer großen Schauspielerin

Frances Sternhagen sei im Alter von 93 Jahren in New Rochelle (US-Staat New York) "friedlich" gestorben, teilte ihre Familie am Mittwoch (Ortszeit) mit. Sie hinterlasse sechs Kinder, neun Enkel und zwei Großenkel, hieß es in der Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Von der Bühne zum Fernsehstar

Los Angeles. Sternhagen, die mit ihren Bühnenauftritten in den Stücken "The Good Doctor" (1974) und "The Heiress" (1995) angesehene Tony-Preise gewann, war auch ein Fernsehstar. In der Hitserie "Cheers" spielte sie die herrische Mutter-Figur Esther Clavin, in "Sex and the City" die versnobte Bunny MacDougal, die ihrer Schwiegertochter Charlotte (Kristin Davis) das Leben schwer macht. Sie wirkte auch in "Emergency Room - Die Notaufnahme" oder "The Closer" mit.

Sternhagen: Eine Karriere vor der Filmkamera

Sternhagen stand zudem häufiger vor Filmkameras, etwa mit Sean Connery für "Outland - Planet der Verdammten" (1981), in dem Thriller "Misery", der Filmkomödie "Julie & Julia" oder zuletzt 2014 an der Seite von Michael Douglas und Diane Keaton in der Romanze "Das grenzt an Liebe".