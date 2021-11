"Sex and the City"-Apartment auf Airbnb zu mieten

"Sex and the City"-Fans aufgepasst: Einmal wohnen wie Carrie Bradshaw - Das ist jetzt über Airbnb möglich.

Schauspielerin Sarah Jessica Parker und Airbnb vermieten im November Carrie Bradshaws "Sex and the City"-Apartment an der Upper East Side in New York.

Die Nachfolgeserie zu "Sex and the City" mit dem Titel "And Just Like That..." hatte bereits dieses Jahr, am 9. Juli, ihren Drehstart in den USA.