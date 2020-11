Sevilla dreht Spiel in Unterzahl - Leipzig schlägt PSG

Leipzig und Dortmund sorgen mit ihren Siegen für einen perfekten Spieltag aus deutscher Sicht. Basaksehir überrascht gegen Manchester United.

Am heutigen Abend wurde der dritte Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League mit acht Partien komplettiert.

Spannung in Gruppe H

In Leizpzig trafen die beiden Halbfinalgegner aus der vergangenen CL-Saison aufeinander, Sabitzer & Co. empfingen ein ersatzgeschwächtes Paris Saint-Germain. Zu Beginn war davon allerdings nicht viel zu merken, die Franzosen gingen durch Di Maria früh in Führung (6.). Der Argentinier scheiterte dann nur zehn Minuten später vom Punkt und verpasste damit den zweiten Treffer. Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern durch Nkunku dann der Ausgleich (42.).