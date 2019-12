Seriensieger waren in Feldkirch unantastbar

Das Sportgymnasium Dornbirn und die Bundeshandelsakademie Feldkirch kürten sich ohne Probleme erneut wieder zum Futsal-Landesmeister

Gleich 24 Teams nahmen an der Futsal-Landesmeisterschaft der Oberstufen-Schulen in Feldkirch teil. Dass auch in den Vorarlberg Schulen Futsal auf höchstem Niveau gespielt wird, wurde bei diesem Blitzturnier, das von einer Entrepreneurship-Gruppe der BHAK Feldkirch hervorragend organisiert wurde, eindrücklich unter Beweis gestellt.