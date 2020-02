Serien-Weltmeister erstmals mit neuem Spieler

Bei den Radball Titelkämpfen in Höchst wird Patrick Schnetzer erstmals mit seinem neuen Partner zu bewundern sein

Am Samstag, 15.2.2020, ab 15.00 Uhr findet in der Höchster Rheinauhalle das österreichische Radball-Cup-Finale 2020 in der 1.Liga statt. Am Start sind insgesamt 10 Mannschaften aus St.Pölten, Schwechat und aus Vorarlberg. Erstmals nach dem Rücktritt von Markus Bröll und dem Vereinswechsel von Patrick Schnetzer nach Dornbirn ist kein 1.Liga-Team des Veranstalters RC Höchst dabei.