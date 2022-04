Serbien: Präsident Vucic erklärt sich zum Wahlsieger

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat sich zum Sieger der Präsidenschafts- und Parlamentswahlen erklärt.

Er sei stolz, eine zweite Amtszeit gewonnen zu haben, ohne in die Stichwahl zu müssen, sagte Vucic in der Nacht zum Montag. Auf Vucic könnten bei der Präsidentschaftswahl Prognosen zufolge fast 60 Prozent der Stimmen entfallen, wie die Wahlforschungsgruppen Ipsos und Cesid mitteilten. Sollte sich dies bestätigen, könnte der Staatschef eine zweiten Amtszeit von fünf Jahren antreten, eine Stichwahl wäre nicht nötig.

Unregelmäßigkeiten

Etwa 6,5 Millionen Wähler waren berechtigt, den Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Gleichzeitig fanden auch Kommunalwahlen in der Hauptstadt Belgrad und in mehr als einem Dutzend anderer Städte und Gemeinden statt. Eine Stunde vor Schließung der Wahllokale wurde eine Wahlbeteiligung von etwa 55 Prozent gemeldet, das war mehr als bei den meisten serbischen Wahlen.

Korruptionsvorwürfe

Beobachtern zufolge hatten Oppositionsgruppen immer noch eine Chance, die Abstimmung in Belgrad zu gewinnen, was der autokratischen Regierung von Vucic einen schweren Schlag versetzen würde. Die Regierungspartei ist in der Hauptstadt weniger beliebt, was zum Teil auf Korruptionsvorwürfe in Zusammenhang mit einer Reihe von Bauprojekten zurückzuführen ist.