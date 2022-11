Sensationsteam Japan hat gegen Costa Rica Sieg eingeplant

Nach dem 2:1-Erfolg gegen Deutschland kann Japan schon das Achtelfinale realisieren.

Japan: Den Sieg-Helden aus dem Spiel gegen Deutschland droht erneut die Bank. Freiburgs Ritsu Doan und Bochums Takuma Asano dürften auch gegen Costa Rica als Joker fungieren. Änderungen könnte es in der Innenverteidigung geben, wo Arsenals Takehiro Tomiyasu zurück in die Startelf drängt. Im Sturm könnte Kaoru Mitoma den enttäuschenden Daizen Maeda ersetzen. Mit einem Sieg wäre Japan dem Achtelfinale ganz nah.

Das Match im Ticker: Japan vs Costa Rica

Für Costa Ricas Nationalspieler wird auch die Aufbereitung der 0:7-Demütigung in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Spanien zur riesigen Herausforderung. Schon am Sonntag geht es für die Zentralamerikaner, die so sehr von einer Wiederholung des sensationellen Auftritts als Außenseiter 2014 bei der Fußball-WM in Brasilien geträumt haben, um alles oder nichts.